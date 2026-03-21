ВВП Аргентины вырос на 4,4% в 2025 году

10:30 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовой внутренний продукт (ВВП) Аргентины вырос в 2025 году на 4,4%. Об этом сообщил Национальный институт статистики и переписи.

«Рост ВВП на 4,4% в 2025 году в годовом выражении был обусловлен ростом потребления домашних хозяйств (7,9%), государственного потребления (0,2%), экспорта (7,6%) и валового накопления основного капитала (16,4%)», — говорится в докладе, составленном экспертами института.

Наиболее активно в прошлом году рос финансовый сектор (24,7%), горнодобывающий сектор (8,0%), а также гостиничный и ресторанный бизнес (7,4%). Самое сильное снижение (-15,2%) зафиксировано у рыбного промысла.

Президент Аргентины Хавьер Милей в своей первой речи в качестве главы государства в декабре 2023 года охарактеризовал ситуацию в национальной экономике как критическую и заявил о необходимости шоковых мер. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение проблем в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. Инфляция в Аргентине по итогам 2025 года составила 31,5%, что является самым низким показателем с 2017 года.

10:30 21.03.2026
Капитализация мировых авиакомпаний упала на $53 млрд из-за ситуации вокруг Ирана — FT
10:00 21.03.2026
Израильская армия наступает на четырех направлениях на юге Ливана — СМИ
09:30 21.03.2026
Трамп допустил возможность скорого завершения операции против Ирана
09:00 21.03.2026
ФБР утверждает, что выявило связанных с разведкой РФ лиц, взламывавших мессенджеры в США
08:50 21.03.2026
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратове - губернатор
08:40 21.03.2026
Взрывы прогремели в центре, на востоке и севере Тегерана — ТВ
08:30 21.03.2026
За ночь над регионами РФ сбито 283 украинских БПЛА
21:57 20.03.2026
Москва закроет почти всю потребность России в аккумуляторах — Собянин
21:50 20.03.2026
Ради власти Санду разрывает соглашения с СНГ - Додон
20:30 20.03.2026
Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем лидерам стран ЕС - интервью
