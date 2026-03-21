ВВП Аргентины вырос на 4,4% в 2025 году

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовой внутренний продукт (ВВП) Аргентины вырос в 2025 году на 4,4%. Об этом сообщил Национальный институт статистики и переписи.

«Рост ВВП на 4,4% в 2025 году в годовом выражении был обусловлен ростом потребления домашних хозяйств (7,9%), государственного потребления (0,2%), экспорта (7,6%) и валового накопления основного капитала (16,4%)», — говорится в докладе, составленном экспертами института.

Наиболее активно в прошлом году рос финансовый сектор (24,7%), горнодобывающий сектор (8,0%), а также гостиничный и ресторанный бизнес (7,4%). Самое сильное снижение (-15,2%) зафиксировано у рыбного промысла.

Президент Аргентины Хавьер Милей в своей первой речи в качестве главы государства в декабре 2023 года охарактеризовал ситуацию в национальной экономике как критическую и заявил о необходимости шоковых мер. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение проблем в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. Инфляция в Аргентине по итогам 2025 года составила 31,5%, что является самым низким показателем с 2017 года.