ВВП Аргентины вырос на 4,4% в 2025 году
10:30 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Валовой внутренний продукт (ВВП) Аргентины вырос в 2025 году на 4,4%. Об этом сообщил Национальный институт статистики и переписи.
«Рост ВВП на 4,4% в 2025 году в годовом выражении был обусловлен ростом потребления домашних хозяйств (7,9%), государственного потребления (0,2%), экспорта (7,6%) и валового накопления основного капитала (16,4%)», — говорится в докладе, составленном экспертами института.
Наиболее активно в прошлом году рос финансовый сектор (24,7%), горнодобывающий сектор (8,0%), а также гостиничный и ресторанный бизнес (7,4%). Самое сильное снижение (-15,2%) зафиксировано у рыбного промысла.
Президент Аргентины Хавьер Милей в своей первой речи в качестве главы государства в декабре 2023 года охарактеризовал ситуацию в национальной экономике как критическую и заявил о необходимости шоковых мер. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение проблем в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. Инфляция в Аргентине по итогам 2025 года составила 31,5%, что является самым низким показателем с 2017 года.
НОВОСТИ
- Капитализация мировых авиакомпаний упала на $53 млрд из-за ситуации вокруг Ирана — FT
- 10:00 21.03.2026
- Израильская армия наступает на четырех направлениях на юге Ливана — СМИ
- 09:30 21.03.2026
- Трамп допустил возможность скорого завершения операции против Ирана
- 09:00 21.03.2026
- ФБР утверждает, что выявило связанных с разведкой РФ лиц, взламывавших мессенджеры в США
- 08:50 21.03.2026
- Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратове - губернатор
- 08:40 21.03.2026
- Взрывы прогремели в центре, на востоке и севере Тегерана — ТВ
- 08:30 21.03.2026
- За ночь над регионами РФ сбито 283 украинских БПЛА
- 21:57 20.03.2026
- Москва закроет почти всю потребность России в аккумуляторах — Собянин
- 21:50 20.03.2026
- Ради власти Санду разрывает соглашения с СНГ - Додон
- 20:30 20.03.2026
- Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем лидерам стран ЕС - интервью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать