Немецкие ультраправые не поддерживают идею единой армии ЕС и расширения НАТО

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкие ультраправые не поддерживают идею единой армии ЕС и расширения НАТО. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что это не соответствует интересам страны. Политик подчеркнула, что дальнейшее расширение военного блока на восток «затруднит установление стабильного европейского мирного порядка». Приоритетным же для ЕС должно стать развитие европейской системы безопасности, «которая могла бы дополнять НАТО – в идеале, включая Россию в качестве партнера в деле мира и стабильности», считает Вайдель. В настоящее время АдГ является крупнейшей оппозиционной партией Германии.