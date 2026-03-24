Goldman Sachs снизил прогноз ВВП Индии в 2026 году с 7 до 5,9% из-за высоких цен на нефть

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский банк Goldman Sachs снизил прогноз роста экономики Индии в 2026 году с 7% до 5,9%. Корректировка вызвана значительным обесцениванием индийской валюты и влиянием высоких цен на нефть, говорится в пресс-релизе банка.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, высокие цены на нефть из-за конфликта вокруг Ирана являются ключевым валютным, инфляционным и фискальным риском для Индии — крупнейшего импортера энергоносителей. В связи с этим, по их прогнозу, рост уровня инфляции в Индии в текущем году достигнет 4,6% (до кризиса на Ближнем Востоке прогноз составлял 3,9%). Банк не исключает повышения ключевых учетных ставок индийского Центробанка на 50 пунктов из-за обесценивания национальной валюты.