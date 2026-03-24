Командир МКС рассказал, как прошла ручная стыковка корабля «Прогресс» со станцией

Процедура стыковки транспортного грузового корабля «Прогресс МС-33» с Международной космической станцией (МКС) была успешно проведена в ручном режиме, несмотря на изменения в первоначальном графике. Об этом сообщил спецкор ТАСС на МКС, командир станции космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Корабль пристыковался к с модулю «Поиск» российского сегмента МКС 24 марта в 16:40 мск. Из-за сбоя в развертывании одной из антенн корабля стыковка произведена экипажем станции в ручном режиме.

«Мы отработали ровно так, как нас учили и как требовалось ЦУП (Центру управления полетами — прим. ТАСС). Корабль четко откликался на отклонения ручек, все было почти как на тренажере в ЦПК (Центре подготовки космонавтов — прим. ТАСС). Многочисленные тренировки и хорошее взаимодействие с ЦУП привели к тому, что, если волнение и было, то небольшое и только в начале управления. Все прошло по плану, пусть и не по первоначальному», — рассказал космонавт.

«Мы заранее знали о необходимости ручного причаливания, и наш план действий уже включал в себя ТОРУ (телеоператорный режим управления — прим. ТАСС). Корабль автоматически сблизился и завис на дальности 180 м, а дальше все было делом техники — ЦУП разрешил взять управление и выполнить стыковку», — сообщил Кудь-Сверчков.



