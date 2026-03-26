Собянин: На кинозаводе «Москино» появится павильон для подводных съемок

На площадках московского кинокластера и улицах столицы при содействии московской кинокомиссии и киноплатформы «Москино» было выполнено около 870 проектов различного формата, что на 38% больше, чем в 2024 году. По словам мэра Сергея Собянина, особенно важным событием оказался выпуск первого игрового фильма, снятого Киностудией Горького при поддержке правительства Москвы. Также на кинозаводе «Москино» состоялось крупнейшее отраслевое событие — Московская международная неделя кино. В нем участвовали 700 тыс. участников и 150 делегатов более чем из 20 государств.

В марте 2025 года на кинозаводе «Москино» была представлена уникальная для России конструкция из LED-экранов площадью более 300 кв м, которая дает возможность создавать уникальные сцены с помощью технологии виртуального продакшена и снимать фильмы любой сложности в павильоне.В кинопарке «Москино» площадь инфраструктуры увеличена почти в 2 раза — с 180 до 356 гектаров. Там открыты 36 натурных площадок и 14 объектов инфраструктуры, среди которых «Современная Москва», «Провинциальные города Европы», «Русский средневековый город», «Москва времен конструктивизма», «Рейхстаг», «Города Ближнего Востока и Средней Азии». В сентябре 2025 года были также открыты новые съемочные павильоны на исторической площадке Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна, а также обновленный широкоформатный кинозал и центр костюма и реквизита. Также в 2025 году открылися четыре новых кинотеатра сети «Москино»: «Марс» в Алтуфьевском районе, «Рассвет» — в Коптеве, «Эльбрус» — в Царицыне и «Неву» — в Левобережном районе.

Новые объекты будут открываться и в нынешнем году. Например, полностью завершится модернизация исторического комплекса Киностудии Горького, где будут работать шесть современных производственных павильонов с полным циклом услуг для теле- и кинопроизводства. В феврале 2026 года уже были открыты новые съемочные павильоны на второй площадке Киностудии Горького в Валдайском проезде - современный студийный комплекс с 10 высокотехнологичными съемочными павильонами-трансформерами, а также вспомогательной инфраструктурой. Завершится и создание креативного кластера на кинозаводе “Москино”. По словам мэра Сергея Собянина, там будет создан уникальный павильон для подводных съемок, фиджитал-арена для проведения мультиформатных мероприятий и центр технологий и инноваций.