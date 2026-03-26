Пилот Ка-226, упавшего в Дагестане в 2025 году, не умел управлять вертолетом — отчет МАК

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот вертолета Ка-226, который упал 7 ноября 2025 года в Дагестане, не имел навыков управления им. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение КВС (командиром воздушного судна) полетов без соответствующей профессиональной подготовки, необходимой для самостоятельного управления воздушным судном определенного типа (вертолет Ка-226); отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолета», — говорится в документе.