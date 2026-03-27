ВВП ЕАЭС за 2025 год увеличился на 1,7% — Мишустин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внутренний валовой продукт Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2025 года вырос на 1,7%, что больше, чем в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета.

«Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру и усиливающуюся турбулентность на глобальных рынках, по итогам прошлого года валовой внутренний продукт союза увеличился на 1,7%. Это по-прежнему выше, чем в Евросоюзе», — сказал он.

По словам премьер-министра, драйверами роста стали промышленность, строительство, розница и сельское хозяйство.