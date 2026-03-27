НОВОСТИ

ВВП ЕАЭС за 2025 год увеличился на 1,7% — Мишустин

09:32 27.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внутренний валовой продукт Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2025 года вырос на 1,7%, что больше, чем в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета.

«Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру и усиливающуюся турбулентность на глобальных рынках, по итогам прошлого года валовой внутренний продукт союза увеличился на 1,7%. Это по-прежнему выше, чем в Евросоюзе», — сказал он.

По словам премьер-министра, драйверами роста стали промышленность, строительство, розница и сельское хозяйство.

НОВОСТИ

10:20 27.03.2026
В США прошли испытания неизвестной ракеты — Florida Today
0
0
10:05 27.03.2026
Число иранских компаний в России выросло в 4,5 раза с 2022 года — СМИ
0
63
10:00 27.03.2026
Российский военный за ночь сбил 26 дронов ВСУ, летевших атаковать гражданские объекты
0
73
09:20 27.03.2026
Восстановление техники США после ударов Ирана может обойтись в $1,4-2,9 млрд — WSJ
0
161
09:05 27.03.2026
Президент Финляндии предупредил о риске глобальной рецессии из-за Ближнего Востока
0
179
09:00 27.03.2026
Над регионами России за ночь сбиты 85 украинских БПЛА
0
178
22:45 26.03.2026
Конгрессмен Луна: Как представители двух крупнейших ядерных держав - РФ и США мы обязаны обеспечить нашим народам открытый диалог
0
942
21:40 26.03.2026
В Госдуме будет создана группа по связям с Конгрессом США – Делягин
0
929
20:50 26.03.2026
В связи с дефицитом энергоресурсов, власти Филиппин ввели чрезвычайное положение
0
988
19:30 26.03.2026
Пакистанские военные возобновили боевые действия против Афганистана
0
1060

