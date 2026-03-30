Эксперимент по отправке только электронных повесток в 4 регионах РФ оценен положительно

Эксперимент по направлению повесток гражданам только в электронном виде, проведенный в Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и Москве, оценивается положительно. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Мероприятия, связанные с призывом, действительно проводились с применением реестра воинского учета, что позволило оптимизировать работу военных комиссариатов. Повестки, сформированные таким образом, направлялись гражданам в письменной форме и дублировались в электронном виде путем размещения в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток, а уведомления об их размещении направлялись в личные кабинеты на портале „Госуслуги“. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве в рамках эксперимента повестки гражданам направлялись только в электронной форме, что дало положительный результат», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

«Граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года. При этом в соответствии с принятыми изменениями дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина», — сообщил генерал.

Он напомнил, что призывники к месту прохождения военной службы, как и ранее, будут отправляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.