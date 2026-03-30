0
0
182
НОВОСТИ

Эксперимент по отправке только электронных повесток в 4 регионах РФ оценен положительно

10:00 30.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперимент по направлению повесток гражданам только в электронном виде, проведенный в Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и Москве, оценивается положительно. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Мероприятия, связанные с призывом, действительно проводились с применением реестра воинского учета, что позволило оптимизировать работу военных комиссариатов. Повестки, сформированные таким образом, направлялись гражданам в письменной форме и дублировались в электронном виде путем размещения в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток, а уведомления об их размещении направлялись в личные кабинеты на портале „Госуслуги“. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве в рамках эксперимента повестки гражданам направлялись только в электронной форме, что дало положительный результат», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

«Граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года. При этом в соответствии с принятыми изменениями дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина», — сообщил генерал.

Он напомнил, что призывники к месту прохождения военной службы, как и ранее, будут отправляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 30.03.2026
Британский дипломат Янсе ван Ренсбург должен покинуть РФ из-за разведдеятельности
0
0
11:08 30.03.2026
Сбер: Развитие физического искусственного интеллекта выходит далеко за рамки простой автоматизации
0
42
11:05 30.03.2026
База США близ Багдада подверглась атаке — Tasnim
0
55
11:00 30.03.2026
ЕС рассматривает меры по противодействию Орбану в случае его переизбрания — Politico
0
71
10:32 30.03.2026
Украина и ряд других стран сталкиваются с трудностями с вступлением в ЕС — Politico
0
127
10:20 30.03.2026
В Индии пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета, испугавшись привидения
0
137
10:05 30.03.2026
США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из РФ — Трамп
0
182
09:32 30.03.2026
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель
0
219
09:20 30.03.2026
Президент США считает, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв
0
272
09:05 30.03.2026
В Таганроге при атаке дронов повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов
0
244

Возврат к списку