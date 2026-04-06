События VI Московской недели моды посетили более 65 тысяч человек

19:03 02.04.2026

Фото пресс-службы Московской недели моды
недели моды
VI Московскую неделю моды х «ГигаЧат», проходившую 14-19 марта в «Манеже», смогли увидеть более 65 тыс. человек. Свои коллекции публике представили примерно 300 дизайнеров из 21 региона России, а также из Китая, Турции, Испании и Армении. Состоялось более 80 показов, 11 из них устроили студенты профильных учебных заведений РФ. Более 1500 моделей за неделю представили зрителям более 2500 образов.

В рамках Московской недели моды были открыты маркет и шоурум, соорганизатором которого стал проект «Сделано в Москве». Там гости Московской недели моды могли купить одежду и аксессуары 88 брендов. В «Манеже» работала зона ИИ-примерочной от «ГигаЧат», где благодаря нейросети, можно было посетителям примерить на себя подиумные образы. За шесть дней посетители примерочной генерировали изображения более 35 тыс. раз.

Также в VK Лектории состоялось 33 сессии, в которых участвовали ведущие эксперты индустрии, например, Александр Рогов, Алексей Сухарев, Лилия Рах, Карина Нигай, Яна Рудковская, Миша и Китти. Лекции, а также показы коллекций можно посмотреть в официальном канале Московской недели моды в VK Видео.

По словам дизайнера столичного бренда Viva Vox Олега Овсиева, Московская неделя моды играет большую роль в развитии индустрии в России. «Это единственная профессиональная платформа, где талантливые, молодые дизайнеры показывают свои коллекции наряду с уже известными марками, - уверен дизайнер. - Важно, что в России есть институция, которая поддерживает локальных дизайнеров и помогает в организации показов». «Каждая Московская неделя моды — это колоссальный рост прямых продаж, возможность пригласить клиентов и друзей бренда на показ в самом центре Москвы при сильной технической и информационной поддержке», - подчеркнула креативный директор бренда Masterpeace Евгения Линович.











20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
0
609
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
0
530
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
0
745
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
0
771
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
0
857
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
0
730
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
0
718
13:31 05.04.2026
Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
0
1146
13:00 05.04.2026
В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
0
1004
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
0
1051

