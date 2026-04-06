События VI Московской недели моды посетили более 65 тысяч человек
19:03 02.04.2026
|
Фото пресс-службы Московской
недели моды
В рамках Московской недели моды были открыты маркет и шоурум, соорганизатором которого стал проект «Сделано в Москве». Там гости Московской недели моды могли купить одежду и аксессуары 88 брендов. В «Манеже» работала зона ИИ-примерочной от «ГигаЧат», где благодаря нейросети, можно было посетителям примерить на себя подиумные образы. За шесть дней посетители примерочной генерировали изображения более 35 тыс. раз.
Также в VK Лектории состоялось 33 сессии, в которых участвовали ведущие эксперты индустрии, например, Александр Рогов, Алексей Сухарев, Лилия Рах, Карина Нигай, Яна Рудковская, Миша и Китти. Лекции, а также показы коллекций можно посмотреть в официальном канале Московской недели моды в VK Видео.
По словам дизайнера столичного бренда Viva Vox Олега Овсиева, Московская неделя моды играет большую роль в развитии индустрии в России. «Это единственная профессиональная платформа, где талантливые, молодые дизайнеры показывают свои коллекции наряду с уже известными марками, - уверен дизайнер. - Важно, что в России есть институция, которая поддерживает локальных дизайнеров и помогает в организации показов». «Каждая Московская неделя моды — это колоссальный рост прямых продаж, возможность пригласить клиентов и друзей бренда на показ в самом центре Москвы при сильной технической и информационной поддержке», - подчеркнула креативный директор бренда Masterpeace Евгения Линович.
