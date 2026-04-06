Президент Аргентины поднял тему принадлежности Мальвинских островов
19:10 02.04.2026
Аргентина подтверждает суверенитет над спорными Мальвинскими (Фолклендскими) островами, заявил президент страны Хавьер Милей по случаю годовщины начала Фолклендской войны.
«Хочу подтвердить наше право на полное осуществление суверенитета над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами, а также над прилегающими морскими пространствами. Конфликт в Южной Атлантике 1982 года не изменил юридическую природу этого спора, который продолжает признаваться ООН как ситуация, подлежащая урегулированию посредством зрелого и искреннего диалога между Аргентиной и Соединенным Королевством», — сказал Милей на церемонии в память об аргентинских военных, погибших на войне.
Милей также заявил, что Аргентина «предпримет все необходимые дипломатические шаги для защиты своих интересов» в связи с разработкой иностранными компаниями нефтяных месторождений у островов, которая ведется без разрешения Буэнос-Айреса.
