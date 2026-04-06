Над регионами России за ночь сбили 192 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 192 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 апреля до 08:00 мск 3 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Курской, Калужской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.