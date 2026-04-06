В Ульяновской области произошел сход семи вагонов пассажирского поезда

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь пассажирских вагонов сошли с рельсов в Ульяновской области в районе станции Бряндино, информация о пострадавших уточняется. Движение на участке приостановлено, сообщили в РЖД.

«В 06:26 мск в районе станции Бряндино (Ульяновская область) произошел сход семи вагонов пассажирского поезда № 302 Челябинск — Москва. Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено», — говорится в сообщении компании в Max.

В РЖД добавили, что после схода вагонов был организован оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова. Устанавливаются причины происшествия.