09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон заявил об отставке начальника штаба Сухопутных войск США генерала Рэнди Джорджа.

Как сообщил в четверг в социальной сети X помощник военного министра по связям с общественностью Шон Парнелл, «Джордж уходит с поста 41-го начальника штаба Сухопутных войск США». Парнелл уточнил, что это решение «вступает в силу незамедлительно». Он также отметил, что генерал уходит в отставку.

Телеканал CBS ранее сообщил, что военный министр США Пит Хегсет попросил Джорджа «немедленно покинуть свой пост и уйти в отставку». По словам источников канала, Хегсет «хочет видеть на этом посту человека, который будет реализовывать концепцию развития Сухопутных войск», предложенную американским лидером Дональдом Трампом и шефом Пентагона. Как уточняется в публикации, одним из кандидатов на пост начальника штаба Сухопутных войск США, вероятнее всего, будет генерал Кристофер Ланив. Он являлся заместителем Джорджа, а также в прошлом был помощником Хегсета.