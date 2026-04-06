Пентагон заявил об отставке начальника штаба Сухопутных войск США
09:20 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон заявил об отставке начальника штаба Сухопутных войск США генерала Рэнди Джорджа.
Как сообщил в четверг в социальной сети X помощник военного министра по связям с общественностью Шон Парнелл, «Джордж уходит с поста 41-го начальника штаба Сухопутных войск США». Парнелл уточнил, что это решение «вступает в силу незамедлительно». Он также отметил, что генерал уходит в отставку.
Телеканал CBS ранее сообщил, что военный министр США Пит Хегсет попросил Джорджа «немедленно покинуть свой пост и уйти в отставку». По словам источников канала, Хегсет «хочет видеть на этом посту человека, который будет реализовывать концепцию развития Сухопутных войск», предложенную американским лидером Дональдом Трампом и шефом Пентагона. Как уточняется в публикации, одним из кандидатов на пост начальника штаба Сухопутных войск США, вероятнее всего, будет генерал Кристофер Ланив. Он являлся заместителем Джорджа, а также в прошлом был помощником Хегсета.
