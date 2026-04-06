НОВОСТИ

Пассажирские вагоны, сошедшие с рельсов под Ульяновском, опрокинулись на бок

09:32 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирские вагоны сошедшего с рельсов поезда в Ульяновской области в районе станции Бряндино, опрокинулись на бок, люди выбирались из них через окна. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Вагоны поезда при сходе с рельсов опрокинулись на бок. Пассажиры выбирались из них через окна», — сказал собеседник агентства.

