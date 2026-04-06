ООН зафиксировала неофициальные тюрьмы ВСУ для российских пленных в семи регионах

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неофициальные места содержания российских военнопленных, где они сталкивались с пытками и жестоким обращением, фиксировались в семи регионах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

По информации газеты, в 2025 году такие места были находились в Харьковской, Киевской и Николаевской областях Украины, а в 2024 году — в неподконтрольных РФ районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Как пишет газета со ссылкой на данные УВКПЧ, в этих местах содержания было зафиксировано большинство эпизодов жестокого обращения с российскими военнопленными, в том числе избиения пластиковыми трубами, дубинками и плетьми, обливание холодной водой, травля собаками и применение электрического тока.

За четыре года с такими инцидентами столкнулись 389 военнопленных из 717 опрошенных, которые сообщили о минимум двоих погибших в таких тюрьмах. Почти во всех случаях жестокое обращение прекращалось после перевода российских пленных в официальные места содержания, отмечает издание.

В офисе УВКПЧ ООН зявили «Известиям», что призывают к предотвращению жестокого обращения и пыток военнопленных в подобных местах на Украине, а виновных — к привлечению ответственности. «Содержание людей вне формально созданной Украиной инфраструктуры интернирования повышает риск жестокого обращения и других нарушений Третьей Женевской конвенции», — отметили изданию в ООН.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил «Известиям», что невозможно назвать точное число таких мест, зачастую пленные не ставятся на учет до перевода в официальные объекты. «По мере того, как продвигается линия фронта, такие места сворачиваются в одном месте и передвигаются туда, куда уходит очередное подразделение. Это могут быть подвалы, какие-то временные помещения в нескольких километрах от передовой, как правило, в серой зоне», — подчеркнул он.