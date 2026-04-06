10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дальнейшее пребывание Владимира Зеленского у власти мешает более широкой политике, которую президент США Дональд Трамп хочет проводить, в том числе в вопросах сотрудничества с Россией по топливно-энергетическому рынку. Об этом в интервью ТАСС сказал экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«То, что у нас есть, — это политическая проблема: Украина стала неудобной. Поэтому слова Дональда Трампа (о том, что Зеленский является препятствием на пути к миру в Донбассе — прим. ТАСС) отражают не понимание коренных причин конфликта, а понимание того факта, что дальнейшее пребывание Зеленского у власти мешает более широкой политике, которую Трамп хочет проводить. А сейчас эта политика в значительной степени определяется тем, что происходит на Ближнем Востоке», — заявил Риттер.

По его словам, российские энергоресурсы сейчас спасают Соединенные Штаты. «Нам нужно, чтобы Россия сотрудничала с нами. Нам нужно, чтобы Россия выводила энергию на рынок. А Зеленский этому мешает. Вот что происходит. Это не значит, что мы действительно понимаем происходящее», — пояснил эксперт.

Риттер подчеркнул, что Соединенные Штаты не обладают глубоким пониманием ни Донбасса, ни России. Именно поэтому, по его словам, русофобия в США существует в таких масштабах. «Но что нас действительно волнует, так это сколько стоит бензин на заправке. И если Россия может сделать так, чтобы цены пошли вниз, значит, мы любим Россию», — заключил он.