Сбер и ВТБ запустили промышленный обмен данными по Открытым API
09:45 03.04.2026
Сбер и ВТБ первыми на рынке запустили в промышленную эксплуатацию обмен данными по стандартам Открытых API для корпоративных клиентов.
Реализованный в Сбере сервис «Мультибанк» позволяет корпоративным клиентам работать со счетами, открытыми в разных банках, в едином цифровом интерфейсе Сбера — больше не нужно переключаться между системами. Решение соответствует всем требованиям надёжности и безопасности. Аналогичный функционал доступен крупному бизнесу в веб-версии системы дистанционного банковского обслуживания ВТБ.
Первые клиенты уже использует сервис в пилотном режиме. Они могут добавлять счёта, открытые в сторонних банках, получать по ним выписки, просматривать, экспортировать и печатать данные в едином окне.
«Вместе с банками-партнёрами мы участвуем в пилоте законодательной инициативы открытого банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Это станет человекоцентричным шагом по отношению к компаниям, имеющим расчётные счёта в разных банках. Вместе с ВТБ мы ещё в прошлом году успешно протестировали мультибанкинг и сейчас внедряем эту технологию в промышленную эксплуатацию. Наш сервис "Мультибанк" кардинально повышает удобство работы со счетами клиентов в разных банках ― это безопасно и надёжно».
Технология Открытых API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы) предполагает использование современных стандартов интеграции и защищённого обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого привычного интерфейса.
