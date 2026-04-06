0
0
1503
НОВОСТИ

Разведка США считает значительным потенциал Ирана в сфере запуска ракет и БПЛА — CNN

10:20 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские спецслужбы полагают, что примерно половина ракетных пусковых установок, стоящих на вооружении Ирана, невредимы, а беспилотники исчисляются тысячами. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания CNN.

По сведениям разведывательного сообщества США, на которые ссылается телекомпания, на вооружении Ирана остается примерно 50% всего потенциала беспилотных летательных аппаратов. Значительное число крылатых ракет, размещенных на побережье республики, не повреждены.

31 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы максимально истощить потенциал вооруженных сил Израиля и США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

