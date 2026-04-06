Европе уже в мае грозит дефицит авиакеросина из-за ситуации на Ближнем Востоке — СМИ
11:00 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последний танкер с авиационным топливом из стран Персидского залива прибудет в порт Роттердама 9 апреля, после чего поставки керосина в Европу из этого региона фактически прекратятся из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.
«По нашим прогнозам, к концу апреля — началу мая в Европе останется лишь половина имеющихся запасов керосина. Возможно, нам удастся выиграть от 3 до 5 недель, задействовав часть стратегических запасов и отложив работы по очистке нефтеперерабатывающих заводов, которые обычно проводятся весной. Но этого будет недостаточно», — приводит газета слова руководителя операционного отдела одной из крупнейших авиакомпаний.
Как напоминает издание, Европа импортирует более 40% своего авиационного топлива для удовлетворения своих потребностей в основном из стран Персидского залива. Другим важным источником является Индия, но из-за кризиса, сильнее всего затронувшего Юго-Восточную Азию, танкеры теперь перенаправляются на Восток, пишет Corriere della Sera.
«Все авиаперевозчики разрабатывают план действий на случай, если в аэропортах не хватит топлива для всех или оно вообще закончится. Математика в данном случае проста: невозможно выполнить прежнее количество рейсов, не имея соответствующего объема авиационного топлива. Если Ормузский пролив останется закрытым в течение всего апреля, мы увидим, как сотни самолетов не взлетят, а тысячи рейсов придется отменить», — цитирует издание одного из руководителей авиакомпаний.
По данным газеты, с проблемой дефицита авиакеросина Европа сталкивается на протяжении последних нескольких лет, при этом она усугубляется внутренними структурными факторами: сокращением мощностей европейских НПЗ, антироссийскими санкциями и жесткими экологическими нормами, требующими перехода на дорогостоящее биотопливо.
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать