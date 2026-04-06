Европе уже в мае грозит дефицит авиакеросина из-за ситуации на Ближнем Востоке — СМИ

Последний танкер с авиационным топливом из стран Персидского залива прибудет в порт Роттердама 9 апреля, после чего поставки керосина в Европу из этого региона фактически прекратятся из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«По нашим прогнозам, к концу апреля — началу мая в Европе останется лишь половина имеющихся запасов керосина. Возможно, нам удастся выиграть от 3 до 5 недель, задействовав часть стратегических запасов и отложив работы по очистке нефтеперерабатывающих заводов, которые обычно проводятся весной. Но этого будет недостаточно», — приводит газета слова руководителя операционного отдела одной из крупнейших авиакомпаний.

Как напоминает издание, Европа импортирует более 40% своего авиационного топлива для удовлетворения своих потребностей в основном из стран Персидского залива. Другим важным источником является Индия, но из-за кризиса, сильнее всего затронувшего Юго-Восточную Азию, танкеры теперь перенаправляются на Восток, пишет Corriere della Sera.

«Все авиаперевозчики разрабатывают план действий на случай, если в аэропортах не хватит топлива для всех или оно вообще закончится. Математика в данном случае проста: невозможно выполнить прежнее количество рейсов, не имея соответствующего объема авиационного топлива. Если Ормузский пролив останется закрытым в течение всего апреля, мы увидим, как сотни самолетов не взлетят, а тысячи рейсов придется отменить», — цитирует издание одного из руководителей авиакомпаний.

По данным газеты, с проблемой дефицита авиакеросина Европа сталкивается на протяжении последних нескольких лет, при этом она усугубляется внутренними структурными факторами: сокращением мощностей европейских НПЗ, антироссийскими санкциями и жесткими экологическими нормами, требующими перехода на дорогостоящее биотопливо.