Европе уже в мае грозит дефицит авиакеросина из-за ситуации на Ближнем Востоке — СМИ

11:00 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последний танкер с авиационным топливом из стран Персидского залива прибудет в порт Роттердама 9 апреля, после чего поставки керосина в Европу из этого региона фактически прекратятся из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«По нашим прогнозам, к концу апреля — началу мая в Европе останется лишь половина имеющихся запасов керосина. Возможно, нам удастся выиграть от 3 до 5 недель, задействовав часть стратегических запасов и отложив работы по очистке нефтеперерабатывающих заводов, которые обычно проводятся весной. Но этого будет недостаточно», — приводит газета слова руководителя операционного отдела одной из крупнейших авиакомпаний.

Как напоминает издание, Европа импортирует более 40% своего авиационного топлива для удовлетворения своих потребностей в основном из стран Персидского залива. Другим важным источником является Индия, но из-за кризиса, сильнее всего затронувшего Юго-Восточную Азию, танкеры теперь перенаправляются на Восток, пишет Corriere della Sera.

«Все авиаперевозчики разрабатывают план действий на случай, если в аэропортах не хватит топлива для всех или оно вообще закончится. Математика в данном случае проста: невозможно выполнить прежнее количество рейсов, не имея соответствующего объема авиационного топлива. Если Ормузский пролив останется закрытым в течение всего апреля, мы увидим, как сотни самолетов не взлетят, а тысячи рейсов придется отменить», — цитирует издание одного из руководителей авиакомпаний.

По данным газеты, с проблемой дефицита авиакеросина Европа сталкивается на протяжении последних нескольких лет, при этом она усугубляется внутренними структурными факторами: сокращением мощностей европейских НПЗ, антироссийскими санкциями и жесткими экологическими нормами, требующими перехода на дорогостоящее биотопливо.

НОВОСТИ

20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
0
621
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
0
539
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
0
756
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
0
782
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
0
868
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
0
737
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
0
725
13:31 05.04.2026
Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
0
1155
13:00 05.04.2026
В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
0
1014
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
0
1060

Возврат к списку