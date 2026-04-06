Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей благодаря реновации

В Москве продолжается выполнение программы реновации жилищного фонда, которая позволяет миллиона горожан переселиться в новые комфортные квартиры. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, строительство новых домов не только позволяет предоставить современное жилье москвичам, но и приводит к созданию дополнительных рабочих мест.

В новостройках первые стадии обычно отведены под объекты социальной и коммерческой инфраструктуры - кафе, магазины, аптеки, спортзалы, химчистки и многое другое. На первых этажах новостроек уже оборудованы более 1800 нежилых помещений общей площадью почти 190 тыс. кв. м. Из них используются более 1100 помещений, где создано более 15 тыс. рабочих мест.

"Если раньше такие решения касались только центральных улиц, то сегодня это становится единым городским стандартом", - подчеркнул мэр.

По его словам, всего до 2032 года в рамках программы реновации планируется создать примерно 8 000 нежилых помещений на первых этажах домов-новостроек.

"Это даст возможность создать более 200 тысяч новых рабочих мест. Прежде всего, для людей, которые будут жить в обновленных кварталах или рядом с ними", - подчеркнул градоначальник.