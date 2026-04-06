Водитель погиб, четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель погиб, шесть человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, в Петровском районе вблизи с. Новозахаркино водитель, мужчина (данные уточняются), управляя автобусом Hyundai допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель погиб. В результате 4 ребенка и 2 взрослых доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.