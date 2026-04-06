Собянин: Более 720 тысяч детей посещают творческие занятия в Москве

Ученики творческих образовательных организаций Москвы смогли завоевать более 30 тыс. наград на различных конкурсах, связанных со сферой культуры и искусства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, более 10 тыс. из наград завоеваны на международном уровне.

Как отмечает градоначальник, по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства и других творческих направлений в Москве занимаются более 720 тыс. детей и для того, чтобы они учились в комфортных условиях, в столице обновляют и оснащают городские учреждения. Для учреждений, в которых дети получают творческое образование, было закуплено более 5,9 тыс. единиц оборудования, мебели и музыкальных инструментов.

Кроме того, городские власти предоставляют гранты одаренным ученикам детских школ искусств и творческих колледжей, в 2025 году круг соискателей был расширен. Также выпускники школ и колледжей искусств могут получить компенсацию до 100% стоимости обучения в вузе по творческим специальностям.