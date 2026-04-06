Третьяковская галерея передает РПЦ в пользование Владимирскую и Донскую иконы

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимирская и Донская иконы Богоматери из собрания Государственной Третьяковской галереи будут переданы в пользование Русской православной церкви. С 4 апреля 2026 года обе иконы будут находится в храме Христа Спасителя, а по завершении реставрационных работ в Большом храме Донского ставропигиального мужского монастыря икону «Богоматерь Донская» разместят в иконостасе монастырского храма, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.

«Икона „Богоматерь Владимирская“ первой трети XII века и икона „Богоматерь Донская“ конца XIV века будут переданы в безвозмездное пользование кафедральному соборному храму Христа Спасителя г. Москвы Русской православной церкви (Московский Патриархат), и с 4 апреля 2026 года будут выставлены в храме Христа Спасителя. После окончания реставрационных работ в Большом храме Донского ставропигиального мужского монастыря икона „Богоматерь Донская“ будет размещена в иконостасе монастырского храма», — говорится в сообщении.