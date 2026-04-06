Медведев уверен, что США из НАТО не выйдут, а «риторика Трампа — чистый эпатаж»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что США не выйдут из НАТО, а риторика американского лидера Дональда Трампа является чистым эпатажем. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

«Конечно, никакой Трамп и Америка из НАТО не выйдут. И резона нет, и конгресс не даст. Риторика Трампа — чистый эпатаж. Хотя символические действия вроде уменьшения размеров американского контингента или отказа что-то поставить возможны», — написал он.