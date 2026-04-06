Медведев уверен, что США из НАТО не выйдут, а «риторика Трампа — чистый эпатаж»

11:20 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что США не выйдут из НАТО, а риторика американского лидера Дональда Трампа является чистым эпатажем. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

«Конечно, никакой Трамп и Америка из НАТО не выйдут. И резона нет, и конгресс не даст. Риторика Трампа — чистый эпатаж. Хотя символические действия вроде уменьшения размеров американского контингента или отказа что-то поставить возможны», — написал он.

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
