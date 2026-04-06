НОВОСТИ

Вместе с начальником штаба Сухопутных войск США в отставку ушли еще два генерала — WP

11:32 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое генералов из состава Объединенного комитета начальников штабов США ушли в отставку вместе с главой штаба Сухопутных войск Рэнди Джорджем. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о Дэвиде Ходни, возглавившем в октябре 2025 года Командование по подготовке и трансформации, и Уильяме Грине — младшем, главном капеллане американских вооруженных сил.

Таким образом, единственными членами Объединенного комитета начальников штабов, сохранившими свои посты после вступления Пита Хегсета в должность военного министра США, остаются командующий Корпусом морской пехоты Эрик Смит и глава Космических сил Брэдли Ченс Солтцман, уточняет издание.

Ранее Пентагон сообщил об отставке Рэнди Джорджа.

С момента вступления в должность в январе 2025 года Хегсет распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна. В апреле прошлого года бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Эллиот в статье, опубликованной в газете Politico, утверждал, что в министерстве «царит тотальный хаос», вызванный в том числе увольнениями.

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19179
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19392
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18762
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
19012
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19254
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
19059
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
20974
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
21130
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
20996
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
20763

