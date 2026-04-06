Вместе с начальником штаба Сухопутных войск США в отставку ушли еще два генерала — WP
11:32 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое генералов из состава Объединенного комитета начальников штабов США ушли в отставку вместе с главой штаба Сухопутных войск Рэнди Джорджем. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По их данным, речь идет о Дэвиде Ходни, возглавившем в октябре 2025 года Командование по подготовке и трансформации, и Уильяме Грине — младшем, главном капеллане американских вооруженных сил.
Таким образом, единственными членами Объединенного комитета начальников штабов, сохранившими свои посты после вступления Пита Хегсета в должность военного министра США, остаются командующий Корпусом морской пехоты Эрик Смит и глава Космических сил Брэдли Ченс Солтцман, уточняет издание.
Ранее Пентагон сообщил об отставке Рэнди Джорджа.
С момента вступления в должность в январе 2025 года Хегсет распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна. В апреле прошлого года бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Эллиот в статье, опубликованной в газете Politico, утверждал, что в министерстве «царит тотальный хаос», вызванный в том числе увольнениями.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
