Вместе с начальником штаба Сухопутных войск США в отставку ушли еще два генерала — WP

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое генералов из состава Объединенного комитета начальников штабов США ушли в отставку вместе с главой штаба Сухопутных войск Рэнди Джорджем. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о Дэвиде Ходни, возглавившем в октябре 2025 года Командование по подготовке и трансформации, и Уильяме Грине — младшем, главном капеллане американских вооруженных сил.

Таким образом, единственными членами Объединенного комитета начальников штабов, сохранившими свои посты после вступления Пита Хегсета в должность военного министра США, остаются командующий Корпусом морской пехоты Эрик Смит и глава Космических сил Брэдли Ченс Солтцман, уточняет издание.

Ранее Пентагон сообщил об отставке Рэнди Джорджа.

С момента вступления в должность в январе 2025 года Хегсет распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна. В апреле прошлого года бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Эллиот в статье, опубликованной в газете Politico, утверждал, что в министерстве «царит тотальный хаос», вызванный в том числе увольнениями.