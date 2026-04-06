Франция планирует в 4 раза увеличить к 2030 году арсенал ракет и беспилотников — Politico

Франция намерена вчетверо увеличить в ближайшие несколько лет арсенал ракет и беспилотников в рамках обновленного законопроекта о военном планировании с учетом значительно возросшего расходования оружия в условиях интенсивных боевых действий. Об этом сообщила газета Politico, ознакомившаяся с документами.

В соответствии с новым законопроектом, который французское правительство планирует представить 8 апреля, на БПЛА и ракетное оружие к 2030 году будет, по данным издания, будет выделено 8,5 млрд евро. В нем устанавливаются целевые показатели по закупке и разработке вооружений.

Предусматривается «увеличение заказов и поставок, а также адаптация промышленной инфраструктуры за счет софинансирования приоритетных производственных мощностей», говорится в 64-страничном проекте. Эти усилия «осуществляются с целью подготовки к „военной экономике“, указывают авторы документа.

Как сообщалось ранее, министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписала распоряжение о принятии на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Она уточнила, что ракеты этого типа будут размещены на четырех атомных подводных лодках класса Triomphant ВМС Франции.