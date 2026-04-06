Франция планирует в 4 раза увеличить к 2030 году арсенал ракет и беспилотников — Politico
12:00 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция намерена вчетверо увеличить в ближайшие несколько лет арсенал ракет и беспилотников в рамках обновленного законопроекта о военном планировании с учетом значительно возросшего расходования оружия в условиях интенсивных боевых действий. Об этом сообщила газета Politico, ознакомившаяся с документами.
В соответствии с новым законопроектом, который французское правительство планирует представить 8 апреля, на БПЛА и ракетное оружие к 2030 году будет, по данным издания, будет выделено 8,5 млрд евро. В нем устанавливаются целевые показатели по закупке и разработке вооружений.
Предусматривается «увеличение заказов и поставок, а также адаптация промышленной инфраструктуры за счет софинансирования приоритетных производственных мощностей», говорится в 64-страничном проекте. Эти усилия «осуществляются с целью подготовки к „военной экономике“, указывают авторы документа.
Как сообщалось ранее, министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписала распоряжение о принятии на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Она уточнила, что ракеты этого типа будут размещены на четырех атомных подводных лодках класса Triomphant ВМС Франции.
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
