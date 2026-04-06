НОВОСТИ

Франция планирует в 4 раза увеличить к 2030 году арсенал ракет и беспилотников — Politico

12:00 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция намерена вчетверо увеличить в ближайшие несколько лет арсенал ракет и беспилотников в рамках обновленного законопроекта о военном планировании с учетом значительно возросшего расходования оружия в условиях интенсивных боевых действий. Об этом сообщила газета Politico, ознакомившаяся с документами.

В соответствии с новым законопроектом, который французское правительство планирует представить 8 апреля, на БПЛА и ракетное оружие к 2030 году будет, по данным издания, будет выделено 8,5 млрд евро. В нем устанавливаются целевые показатели по закупке и разработке вооружений.

Предусматривается «увеличение заказов и поставок, а также адаптация промышленной инфраструктуры за счет софинансирования приоритетных производственных мощностей», говорится в 64-страничном проекте. Эти усилия «осуществляются с целью подготовки к „военной экономике“, указывают авторы документа.

Как сообщалось ранее, министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписала распоряжение о принятии на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Она уточнила, что ракеты этого типа будут размещены на четырех атомных подводных лодках класса Triomphant ВМС Франции.

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19179
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19392
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18762
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
19012
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19254
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
19059
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
20974
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
21130
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
20996
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
20763

