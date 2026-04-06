ЕС может превратиться в крайне враждебный РФ военный союз, хуже НАТО — Медведев

12:05 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что Евросоюз может превратиться в крайне враждебный России военный альянс, «хуже, чем НАТО». Такое мнение он высказал в своем канале в Max.

«Очевидно, что внутри альянса существуют мощные противоречия, которые усугубила иранская кампания. И европейские политуродцы, особенно в Брюсселе, всерьез задумались о создании полноценной военной компоненты внутри ЕС. А вот это меняет картину мира», — предостерег Медведев. Он отметил, что до сих пор российская риторика по поводу членства в Евросоюзе была сдержанно-спокойна применительно ко всем соседям, даже к бандеровской Украине: хотите — вступайте. «Но сейчас все должно измениться — теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО», — заявил политик, подчеркнув, что «это будет омерзительный сброд оголтелых европейских паразитов и их задачей станет зарабатывать политический капитал и, конечно, бабло на раздувании русофобской истерии».

