Россия видит позитивные изменения совместной работы с Абхазией — Путин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация видит те позитивные изменения, которые происходят в сотрудничестве с Абхазией, в частности в сфере транспорта, модернизации туристической инфраструктуры, в сфере энергетики, сельского хозяйства и торговли, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня мы видим позитивные результаты совместной работы — в модернизации транспортной и туристической инфраструктуры, в сфере энергетики, сельского хозяйства и торговли. Российско-абхазское партнерство носит комплексный характер, поэтому и важно и дальше энергично действовать по всем перспективным направлениям, продвигать проекты в самых разных отраслях», — говорится в приветствии президента участникам Международного экономического форума «Абхазия — инвестиции в будущее», которое зачитал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.