США сообщили Японии о задержке поставки 400 ракет Tomahawk из-за войны в Иране — Bloomberg
12:32 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США сообщили Японии, что не смогут поставить 400 крылатых ракет Tomahawk к марту 2028 года из-за истощения их запасов в ходе противостояния с Ираном. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что сейчас приоритетом для Вашингтона стал Ближний Восток, где ВС США выпустили сотни ракет Tomahawk в ходе ударов по Ирану. За 2025 год было произведено около 100 новых ракет, еще примерно 240 модернизировали до современного уровня. По словам собеседников агентства, США уже потратили в Иране больше ракет, чем вооруженные силы получают за два года производства и модернизации.
Собеседники агентства утверждают, что министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и глава Пентагона Пит Хегсет уже обсуждали поставки Tomahawk в ходе телефонных переговоров в марте. Коидзуми в том же месяце сообщал, что первая партия ракет уже прибыла в страну. Согласно информации агентства, соглашение о поставках на сумму почти $2,4 млрд стороны подписали в 2024 году. Оно стало для производителя одним из крупнейших заказов от другого государства.
