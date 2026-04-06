Сбер: Россия находится среди стран-лидеров по большим языковым моделям

У России есть свои преимущества в развитии искусственного интеллекта, сказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью агентству «Прайм».

«Во-первых – люди. Наша школа и специалисты: в России много талантливых ребят, и это дорогого стоит, – отметил он. – Во-вторых, регулирование. У нас нет чрезмерной жесткости, как, например, в Европе, поэтому мы чувствуем себя очень уверенно. И, конечно, наличие собственных суверенных моделей – это наша независимость. Мы не привязаны к зарубежным решениям и можем создавать ИИ под себя, с учетом нашей специфики, культуры и родного языка».

«Фишка российского искусственного интеллекта в том, что он российский. Он понимает все языки России, культурный код, правовые особенности и множество других национальных аспектов», – подчеркнул Александр Ведяхин.

«Мы находимся среди стран-лидеров, в первую очередь, потому что у нас есть свои большие языковые модели, но мы видим и объективную реальность: есть отставание от глобальных лидеров примерно на 6-9 месяцев, иногда до года. И пока этот разрыв сохраняется. Да, есть сложности с вычислительными мощностями, но мы находим способы их компенсировать за счет других решений», – добавил он.