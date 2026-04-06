Для остановки горячей фазы СВО Киев должен вывести ВСУ из Донбасса — Песков

13:00 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ неоднократно говорила, что для остановки горячей фазы СВО Украина должна вывести войска из Донбасса, но никаких дедлайнов Россия не ставила. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких дедлайнов нет, это все неверно», — прокомментировал Песков домыслы о якобы установленных РФ сроках для вывода ВСУ. «Мы неоднократно говорили: с тем, чтобы остановить горячую фазу специальной военной операции, необходимо, чтобы Украины вывела свои войска из Донбасса. Это необходимо сделать», — добавил он.

