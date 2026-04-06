Французский контейнеровоз впервые с февраля прошел через Ормузский пролив — Bloomberg

13:12 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контейнеровоз французской компании CMA CGM SA смог успешно пройти через Ормузский пролив, став первым западноевропейским коммерческим судном, которому это удалось сделать после начала операции США и Израиля против Ирана. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию перемещений морского транспорта.

Контейнеровоз CMA CGM Kribi под мальтийским флагом начал движение в сторону иранского побережья вдоль пролива во второй половине дня в четверг. Экипаж при этом сигнализировал, что судно принадлежит Франции. В пятницу утром он уже достиг берегов Омана по другую сторону пролива.

20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
0
632
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
0
548
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
0
767
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
0
794
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
0
878
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
0
745
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
0
731
13:31 05.04.2026
Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
0
1165
13:00 05.04.2026
В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
0
1024
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
0
1070

