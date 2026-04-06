Французский контейнеровоз впервые с февраля прошел через Ормузский пролив — Bloomberg
13:12 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контейнеровоз французской компании CMA CGM SA смог успешно пройти через Ормузский пролив, став первым западноевропейским коммерческим судном, которому это удалось сделать после начала операции США и Израиля против Ирана. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию перемещений морского транспорта.
Контейнеровоз CMA CGM Kribi под мальтийским флагом начал движение в сторону иранского побережья вдоль пролива во второй половине дня в четверг. Экипаж при этом сигнализировал, что судно принадлежит Франции. В пятницу утром он уже достиг берегов Омана по другую сторону пролива.
