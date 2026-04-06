Владимирская и Донская иконы переданы в пользование Церкви на 49 лет - РПЦ

13:32 Источник: Интерфакс

Правовое управление Московской патриархии дало разъяснение по поводу статуса двух почитаемых икон Богородицы - Владимирской и Донской, которые в пятницу, в преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим, были переданы из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.

"Икона "Богоматерь Владимирская" передана в безвозмездное пользование Храма Христа Спасителя сроком на 49 лет. Соответствующий договор заключен между Третьяковской галереей и Патриаршим подворьем кафедрального соборного Храма Христа Спасителя города Москвы в соответствии с утвержденной Минкультуры России типовой формой, предусматривающей соблюдение всех необходимых требований, обеспечивающих сохранность святыни", - сообщает сайт РПЦ.

На аналогичных условиях икона "Богоматерь Донская" передана Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Донского ставропигиального мужского монастыря, с временным ее размещением в храме Христа Спасителя.

При этом обе иконы продолжают оставаться в собственности РФ и оперативном управлении Государственной Третьяковской галереи, а все решения по поводу обеспечения их сохранности принимаются сторонами совместно под контролем Минкультуры России, уточняет правовое управление Церкви.