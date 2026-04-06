В сошедшем с рельсов поезде находилась детская команда тхэквондистов из Ульяновска

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди пассажиров сошедшего с рельсов поезда была детская команда тхэквондистов из Ульяновска. Серьезных травм у них нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем канале в Мах.

«Среди пассажиров — команда ульяновских ребят-тхэквондистов 12-14 лет, они направлялись на соревнования в Уфу. Серьезных травм у ребят нет, только ссадины и ушибы. Часть ребят вернулись домой, часть поедут на соревнования», — написал Русских.