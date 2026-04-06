Объем ФНБ на 1 апреля составил 13,41 трлн рублей — Минфин РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 апреля 2026 года составил 13,41 трлн руб., или 5,7% от прогнозируемого на 2026 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России. Объем ФНБ эквивалентен $165 млрд.

Объем ликвидных активов фонда на 1 апреля составил 3,9 трлн руб. (1,7% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), что эквивалентно $47,8 млрд. Объем ликвидных активов фонда на 1 марта составлял 4 трлн руб.