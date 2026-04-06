Иран обвинил Израиль в атаках на опреснительные установки в Кувейте
14:32 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран отверг свою причастность к ударам по электростанции и опреснительной установке в Кувейте, обвинив в провокации Израиль и США. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).
«Незаконная атака армии сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) на объекты опреснения воды в Кувейте является свидетельством подлости и низости сионистских оккупантов. Корпус стражей исламской революции осуждает этот бесчеловечный акт», — приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания. КСИР призвал все страны Ближнего Востока проявлять бдительность в отношении провокаций США и Израиля, «направленных на дестабилизацию региона».
Ранее Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта проинформировало, что электростанция и установка для опреснения воды получили повреждения в результате иранского удара.
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
