Иран обвинил Израиль в атаках на опреснительные установки в Кувейте

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран отверг свою причастность к ударам по электростанции и опреснительной установке в Кувейте, обвинив в провокации Израиль и США. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«Незаконная атака армии сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) на объекты опреснения воды в Кувейте является свидетельством подлости и низости сионистских оккупантов. Корпус стражей исламской революции осуждает этот бесчеловечный акт», — приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания. КСИР призвал все страны Ближнего Востока проявлять бдительность в отношении провокаций США и Израиля, «направленных на дестабилизацию региона».

Ранее Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта проинформировало, что электростанция и установка для опреснения воды получили повреждения в результате иранского удара.