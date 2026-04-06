Космический аппарат Минобороны РФ выведен на целевую орбиту

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космический аппарат Минобороны России выведен на целевую орбиту и принят на управление средствами космических войск. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса „Союз-2.1а“ взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.