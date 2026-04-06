Прокуратура Литвы прекратила дело о повреждении кабеля в Балтийском море

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Литвы прекратила расследование дела о повреждении в ноябре 2024 года в Балтийском море оптико-волоконного кабеля, соединяющего республику и Швецию. Об этом сообщило национальное радио LRT.

Как указали в ведомстве, расследование прекращено после установления, что в результате повреждения Литве не было причинено никакого ущерба, так как инцидент произошел в части морского дна, относящейся к исключительной экономической зоне Швеции. «Этот вывод сделан после установления конкретных мест инцидента с точными географическими координатами. Данное обстоятельство является существенным при оценке юрисдикции и границ применения ответственности», — отметили в прокуратуре.