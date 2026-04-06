НОВОСТИ

Мальчик, напавший с ножом на детей под Тюменью, убежал от бабушки на прогулке

15:32 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мальчик, 2 апреля напавший с ножом на детей в поселке Винзили Тюменского района, убежал от 85-летней бабушки, которая вышла с ним на прогулку. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Бабушка вышла с ним на прогулку, ей 85 лет. Он пошел вперед и быстро убежал», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мальчик взял на прогулку нож тайно от бабушки. В момент, когда он совершил нападение, бабушки рядом не было. «Говорить о том, что бабушка находилась на детской площадке [где пострадали дети] — это некорректно», — добавил он.

Вечером 2 апреля мальчик с ножом напал на двух детей на игровой площадке в поселке Винзили Тюменского района. По данным ряда СМИ, причиной конфликта якобы стало то, что девочка дразнила напавшего. Пострадавших доставили в больницу, одного из них позже направили на амбулаторное лечение. Ранее в силовых структурах ТАСС рассказали, что буллинга в отношении нападавшего ребенка не было, а инцидент произошел с учетом наличия у него психического заболевания. О наличии у мальчика такого заболевания также ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова.

