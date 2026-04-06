В Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного правоохранителя

16:00 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве теракт в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. СБУ планировала дистанционно совершить взрыв при посещении им бизнес-центра, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Москве предотвращен резонансный террористический акт, планировавшийся СБУ в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы», — сообщили в ЦОС.

«Выявлен электроскутер, припаркованный возле входа в бизнес-центр, в багажнике которого находилось мощное самодельное взрывное устройство <…>. СБУ планировала дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра», — сообщили в ФСБ.

