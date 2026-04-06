Власти Швеции задержали танкер, следовавший из Приморска в Бразилию - СМИ
16:12 03.04.2026 Источник: Интерфакс
Береговая охрана Швеции высадилась на борт танкера Flora 1, шедшего из Приморска в бразильский Сантос, в связи с подозрением в разливе топлива, сообщил в пятницу шведский вещатель SVT.
"Судно загружено нефтью (...) По данным Marinetraffic, оно направляется из российского Приморска в порт Сантос в Бразилии", - говорится в сообщении.
По данным SVT, причиной задержания стал возможный разлив топлива из судна. Воздушный патруль Береговой охраны Швеции обнаружил утечку топлива к востоку от острова Готланд рано утром в четверг.
Возможный экологический инцидент произошёл в исключительной экономической зоне Швеции за пределами шведских территориальных вод. Прокуратура начала предварительное расследование. На данный момент никто не арестован, отмечает издание.
"Мы смогли определить судно как предполагаемый источник выбросов, и в связи с этим мы также поняли, что оно находится в санкционном списке ЕС. Мы также видели много неясной информации о судне относительно статуса флага", - сказал Маттиас Линдхольм, пресс-секретарь Береговой охраны.
По данным береговой охраны, судно было доставлено на якорную стоянку у Истада.
