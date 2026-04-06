В Чечне паводком повреждено 30 мостов

16:32 Источник: Интерфакс

Пятнадцать автомобильных и столько же пешеходных мостов повреждены в результате паводка в Чечне, сообщает МЧС РФ в пятницу.

"В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Остаются поврежденными 30 мостов: 15 автомобильных и 15 пешеходных. Продолжается проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.