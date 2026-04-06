С подпиской СберПрайм пользователи совершают больше поездок на самокатах и велосипедах Whoosh

В 2025 году представитель индустрии кикшеринга Whoosh и подписка СберПрайм сделали сервис микромобильности для общей аудитории доступнее: владельцы подписки СберПрайм могли пользоваться кикшерингом с бонусами и скидками.

В результате пользователи чаще ездили на электросамокатах Whoosh: за сезон совершили на 103% больше поездок по сравнению со среднестатистическими пользователями, а средняя выручка на пользователя была на 79% выше, чем у остальной аудитории. Партнеры отмечают, что интеграция увеличила число новых пользователей у основного продукта каждого бренда. При этом новые пользователи с подпиской СберПрайм продолжают чаще пользоваться кикшерингом и в следующем месяце по сравнению с теми, кто воспользовался сервисом впервые.

В 2026 году Whoosh и СберПрайм анонсировали новый этап сотрудничества и усилили предложение: обладателям подписки в сервисе Whoosh стали доступны безлимитные бесплатные старты и до 25 минут бесплатного бронирования самоката перед поездкой.

«Для нас важно, чтобы подписка приносила выгоду клиентам не эпизодически, а каждый день — в дороге, в магазинах, в офисе, на отдыхе, – сказала директор дивизиона СберПрайм Анна Кашницкая. – Поэтому при выборе партнера мы прежде всего смотрим на преимущества продукта и интерес к нему со стороны широкой аудитории. Сотрудничество с Whoosh — именно такой кейс: сервис органично встроен в городской ритм, а наша синергия делает привычные сценарии проще и выгоднее».

«Наша экспертиза — качественный продукт в области транспорта. Мы объединяемся в альянсы с экспертами и сильными брендами в сферах банкинга, телекома, e‑com и ритейла, чтобы предложить общим клиентам дополнительные выгоды. Опыт прошлого сезона со СберПрайм показал, что такие проекты работают: пользователи, подключившие оффер, совершили почти вдвое больше поездок за сезон, а их выручка на пользователя была примерно на 79% выше, чем у остальной аудитории, – отметил Макс Федоров, Директор по маркетингу Whoosh. – Это модель win‑win: партнеры усиливают свои продукты современным технологичным решением, мы увеличиваем лояльную базу пользователей, предлагая им качественный и удобный сервис».