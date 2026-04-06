С подпиской СберПрайм пользователи совершают больше поездок на самокатах и велосипедах Whoosh
15:50 03.04.2026
В 2025 году представитель индустрии кикшеринга Whoosh и подписка СберПрайм сделали сервис микромобильности для общей аудитории доступнее: владельцы подписки СберПрайм могли пользоваться кикшерингом с бонусами и скидками.
В результате пользователи чаще ездили на электросамокатах Whoosh: за сезон совершили на 103% больше поездок по сравнению со среднестатистическими пользователями, а средняя выручка на пользователя была на 79% выше, чем у остальной аудитории. Партнеры отмечают, что интеграция увеличила число новых пользователей у основного продукта каждого бренда. При этом новые пользователи с подпиской СберПрайм продолжают чаще пользоваться кикшерингом и в следующем месяце по сравнению с теми, кто воспользовался сервисом впервые.
В 2026 году Whoosh и СберПрайм анонсировали новый этап сотрудничества и усилили предложение: обладателям подписки в сервисе Whoosh стали доступны безлимитные бесплатные старты и до 25 минут бесплатного бронирования самоката перед поездкой.
«Для нас важно, чтобы подписка приносила выгоду клиентам не эпизодически, а каждый день — в дороге, в магазинах, в офисе, на отдыхе, – сказала директор дивизиона СберПрайм Анна Кашницкая. – Поэтому при выборе партнера мы прежде всего смотрим на преимущества продукта и интерес к нему со стороны широкой аудитории. Сотрудничество с Whoosh — именно такой кейс: сервис органично встроен в городской ритм, а наша синергия делает привычные сценарии проще и выгоднее».
«Наша экспертиза — качественный продукт в области транспорта. Мы объединяемся в альянсы с экспертами и сильными брендами в сферах банкинга, телекома, e‑com и ритейла, чтобы предложить общим клиентам дополнительные выгоды. Опыт прошлого сезона со СберПрайм показал, что такие проекты работают: пользователи, подключившие оффер, совершили почти вдвое больше поездок за сезон, а их выручка на пользователя была примерно на 79% выше, чем у остальной аудитории, – отметил Макс Федоров, Директор по маркетингу Whoosh. – Это модель win‑win: партнеры усиливают свои продукты современным технологичным решением, мы увеличиваем лояльную базу пользователей, предлагая им качественный и удобный сервис».
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
