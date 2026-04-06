Переход РФ к расчетам в нацвалютах с СНГ, ЕАЭС и Китаем почти завершен - Оверчук

18:10 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия практически завершила переход к взаиморасчетам в национальных валютах со странами Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китаем. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он обратил внимание, что вопрос создания независимой от банковского сервиса и валют стран Запада системы платежей и расчетов является важнейшим направлением евразийского сотрудничества.

«За последние четыре года мы практически осуществили переход на взаиморасчеты в национальных валютах. На 2025 год — с СНГ 91% взаиморасчетов идет в национальных валютах, с ЕАЭС — 93%, с Китайской Народной Республикой, нашим важнейшим партнером, 95%», — конкретизировал Оверчук в ходе пленарного заседания Международного экономического форума СНГ «35 лет СНГ. Развитие Большого евразийского партнерства».


