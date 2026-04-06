В Печатниках появился новый культурно-спортивный центр, заявил мэр Москвы
16:40 03.04.2026
На юго-востоке Москвы создан появился новый культурно-спортивный центр "Печатники". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице нужно создавать больше мест, где горожане смогут найти занятие по душе, развивать свои таланты, укреплять здоровье, отдыхать и интересно проводить время.
По словам градоначальника, в новом центре на улице Полбина есть трансформируемый концертный зал с выдвижными зрительными местами, спортзал с панорамным остеклением, оснащенные интерактивными экранами холлы.
В новом центре будут проводиться занятия по театральному, вокальному и изобразительному искусству, мероприятия программы "Московское долголетие". Также планируется проводить там концерты, театрализованные постановки, мастер-классы и конференции, секции акробатики и гимнастики, занятия по разным видам боевых искусств.
Как отметил Собянин, Печатники превратились в один из крупнейших центров развития Москвы, где выполняются масштабные проекты модернизации транспортной инфраструктуры и создания высокотехнологичной промышленности. В ближайшие годы там появится еще одна ветка меиро — Бирюлевская со станцией "Курьяново". В составе Люблинско-Дмитровского радиуса будет плстроена станция "Южный порт".
