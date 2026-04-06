Правнук Льва Толстого получил российское гражданство

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство Даниилу Толстому — потомку писателя Льва Толстого. Соответствующий указ опубликован.



«Даниил Толстой — правнук Льва Николаевича Толстого по линии сына Льва Львовича», — сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».



Даниил Толстой родился в 1972 году в Швеции. Сам он в интервью рассказывал, что семья приехала в Швецию в 1917 году.





