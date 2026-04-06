0
0
1591
НОВОСТИ

На военный бюджет Белый дом запросил у Конгресса $1,5 трлн

19:10 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом запросил у Конгресса США финансирование на военный бюджет на 2027 финансовый год в размере рекордных $1,5 трлн.

«На 2027 финансовый год бюджет предлагает $1,15 трлн на необязательные расходы (увеличение на 28%) и $350 млрд на обязательные расходы, в результате чего общий объем ресурсов, выделенных на оборону, составит $1,5 трлн (увеличение на 44% для министерства войны)», — говорится в сообщении Белого дома

Ожидается, что 21 апреля Пентагон обнародует подробный проект бюджета.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
13:31 05.04.2026
Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
13:00 05.04.2026
В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
Возврат к списку