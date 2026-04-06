На военный бюджет Белый дом запросил у Конгресса $1,5 трлн
19:10 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На 2027 финансовый год бюджет предлагает $1,15 трлн на необязательные расходы (увеличение на 28%) и $350 млрд на обязательные расходы, в результате чего общий объем ресурсов, выделенных на оборону, составит $1,5 трлн (увеличение на 44% для министерства войны)», — говорится в сообщении Белого дома
Ожидается, что 21 апреля Пентагон обнародует подробный проект бюджета.
