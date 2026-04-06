0
0
2161
НОВОСТИ

Европе нужна отмена запрета на нефть и газ из РФ, а не советы Брюсселя - Сийярто

19:30 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) должна отменить запреты на поставки российских нефти и газа, чтобы избежать энергетического кризиса, а не давать европейцам сомнительные советы в связи с дефицитом топлива и ростом цен на бензин. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя интервью еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена газете Financial Times.

По словам главы МИД, еврокомиссар обратился к гражданам стран ЕС «с драматическим призывом». «Этот драматический призыв можно было бы назвать нелепым или даже жалким, если бы мы не знали, насколько драматична ситуация», — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировали венгерские телеканалы.

«Дан Йоргенсен просит европейцев не ходить на работу, а работать из дома, меньше ездить на автомобилях, использовать совместные поездки, снизить скорость на автомагистралях на 10 км/ч. И зачем все это?» — поинтересовался министр. По его мнению, в ЕК наконец-то проснулись и увидели, что события вокруг Ирана «оказывают драматическое влияние на мировой энергетический рынок». «С добрым утром!» — добавил Сийярто.

Он напомнил, что правительство Венгрии уже несколько недель говорит об угрозе беспрецедентного энергетического кризиса во всем мире из-за нарушения поставок из района Персидского залива. «А поскольку Брюссель запретил поставки дешевых российских нефти и газа на европейский рынок, в Европе может возникнуть самый большой дефицит энергоносителей и рост цен», — пояснил глава МИД.




Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

Возврат к списку