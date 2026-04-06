Запад прикрывает Киев от международной ответственности за преступления - Мирошник
20:45 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев пытается компенсировать военную слабость на поле боя терроризмом в отношении стариков и детей — жителей субъектов РФ. При этом Запад прикрывает Украину от международной ответственности за преступления против мирного населения, поделился мнением с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по пяти округам региона: пострадали три мирных жителя и сотрудник МЧС. В результате киевских атак поврежден ряд домов, здание школы-интерната.
«Военную слабость на поле боя Киев пытается компенсировать террором и военными преступлениями против гражданского населения. В условиях, когда западники прикрывают украинскую диктатуру от международной ответственности — это даже преподносится как „пэрэмогы“. Вот на прошлой неделе „пэрэмогы“ [изувечили] более 150 стариков, женщин и детей… И за это западники не намерены осуждать Киев», — сказал он, комментируя массированную атаку Киева на муниципалитеты ЛНР.
