НОВОСТИ

Запад прикрывает Киев от международной ответственности за преступления - Мирошник

20:45 03.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытается компенсировать военную слабость на поле боя терроризмом в отношении стариков и детей — жителей субъектов РФ. При этом Запад прикрывает Украину от международной ответственности за преступления против мирного населения, поделился мнением с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по пяти округам региона: пострадали три мирных жителя и сотрудник МЧС. В результате киевских атак поврежден ряд домов, здание школы-интерната.

«Военную слабость на поле боя Киев пытается компенсировать террором и военными преступлениями против гражданского населения. В условиях, когда западники прикрывают украинскую диктатуру от международной ответственности — это даже преподносится как „пэрэмогы“. Вот на прошлой неделе „пэрэмогы“ [изувечили] более 150 стариков, женщин и детей… И за это западники не намерены осуждать Киев», — сказал он, комментируя массированную атаку Киева на муниципалитеты ЛНР.

