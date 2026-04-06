На фоне роста цен лидер нидерландских правых призвал сократить помощь Киеву

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал власти королевства сократить расходы на военную поддержку Киева и направить средства на снижение налоговой нагрузки внутри страны на фоне роста цен на энергию и продукты питания.



«Откажитесь от своей „зеленой повестки“. Снизьте в Нидерландах акцизы на бензин и дизель, установите нулевой НДС на продукты питания и снизьте налоги на газ и электроэнергию. Сократите расходы на климатическую политику, а также прекратите [выделять] все эти миллиарды Украине. И сделайте это немедленно», — написал он в соцсети X.





